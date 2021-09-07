Три аварийных жилых дома снесли в Ступине

В Московской области продолжают ликвидировать недострои, самострои и аварийные здания. В Ступине снесли три аварийных жилых дома. Об этом рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Жилые дома, которые снесли в Ступине, находились на улице Акри. Здания построили в послевоенные годы. Двухэтажные здания признали аварийными, а жителей расселили.

«Ранее в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области было выполнено переселение жильцов этих трех домов. Летом 2021 года был произведен снос объектов. Общая площадь зданий составила порядка 1800 квадратных метров», — уточнил Гордиенко.

За последние четыре года в Ступине выявили 172 недостроя, из них 38 — самовольно возведенных. Уже снесли и привели в соответствие 85 объектов, это почти 50% от общего числа. Работы будут продолжать.