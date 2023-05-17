Подмосковье 17 мая 2023, 20:37 Три аварийные постройки снесли в Волоколамске в прошлом году Мособлархитектура

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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Мособлархитектура и другие ведомства с 2017 года ликвидируют недострои и аварийные постройки. В прошлом году в Волоколамске снесли три таких объектов на улице Энтузиастов.

«Заброшенные здания долгое время не эксплуатировались, физическая форма объектов была сильно изношена — разрушена с течением времени. Комплекс аварийный зданий производственного назначения, находился на окраине города Волоколамск, вблизи многоквартирных жилых домов, и представлял угрозу для жизни людей, поскольку в здания имелся свободный доступ», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

После сноса площадки расчистили от мусора. Всего в Волоколамске выявили 100 объектов незавершенного строительства, из них 57 аварийных. Из них 49 объектов уже ликвидировали.

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