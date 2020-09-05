Тревел-блогеры собрались в подмосковной арт-усадьбе. Там они поделились секретами видео на миллионы просмотров

Миллионы подписчиков наблюдают за путешествиями тревел-блогеров на севере, к действующим вулканам, лазурным берегам и трущобам Индии. Теперь блогеры собрались на слет в подмосковной арт-усадьбе «Гуслица» и рассказали «360», как создать контент на миллионы просмотров.

600 блогеров собрались на одной площадке в городском округе Орехово-Зуево. Они все что-то снимали, постили и выходили в прямые эфиры. Вместе с этим молодые люди рассказывали о своих путешествиях. Например, блогер и автор проекта «Карелопитеки» Святослав Лезин рассказал, что за 60 дней проехал на «Ладе» от Петрозаводска до Владивостока. В каждом городе у него появлялись новые подписчики. Люди видели наклейки на машине и рассказывали друзьям. В итоге аудитория увеличилась на десятки тысяч.

Хадри Окотэтто — потомственный кочевник, который бережно хранит традиции своего народа. При этом он пользуется благами цивилизации: ведет блог в соцсетях и рассказывает о жизни ненцев. В этом году организаторы фестиваля выбрали тему этнического многообразия мира и России. Отправляясь в другую область или страну, важно понимать, как общаться с местными жителями.

«[Блогеры] очень важные люди в области туризма. Важны они по разным причинам. Важны они, чтобы они открывали людям места через свои ресурсы. А также они для нас нужны, вот я сегодня сказала, чтобы они давали нам обратную связь. Потому что они — исследователи, они все смотрят и проверяют», — отметила руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

Традиционно фестиваль в Подмосковье длится несколько дней, поэтому все участники провели ночь в палатках.

Во второй день мероприятия тревел-блогеры поделились своими секретами успеха и дали советы по съемке видео. Во-первых, чтобы снять хорошее видео, нужно много готовиться. В этом деле важны хороший звук и освещение. Кроме того, в блоге нужно быть оригинальным и показывать свою харизму. При этом стоит спокойно относиться к критике.

По словам блогера Петра Ловыгина, хейт — это самое главное. Авторам роликов постоянно пишут гадости, но это необходимо перетерпеть. Каждое видео Ловыгина набирает сотни тысяч просмотров, поэтому он хорошо знает четвертое правило: обязательно исправляй ошибки на монтаже. Главное — вкладывать в блог частичку себя и делать это так, чтобы самому хотелось пересмотреть ролик снова.