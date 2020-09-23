Тревел-блогер назвал музей Серпухова удивительным местом

Недавно Серпуховский историко-художественный музей вошел с писок лучших достопримечательностей мира по версии крупнейшей в мире платформы о путешествиях Tripadvisor. По мнению тревел-блогера Дмитрия Лукьянчука, награду «Traveller’s Choice: лучшее из лучшего», он получил недаром.

Искусствоведы называют музей «Малой Третьяковской галереей». Об этом же заявил и Лукьянчук, которого впечатлила экспозиция европейской живописи. По его мнению, в музей стоит ходить за красивым контентом.

«Я думаю, что здесь просто надо было бы снять видео, показать это видео в сториз, потому что здесь красивый интерьер, красивые картины», — заявил он.

В музее достойным образом представлена русская живопись. В частности, картина художника Виктора Васнецова «Витязь на распутье».

«Всегда ориентируются на работу, которая хранится в Русском музее, и мало кто знает, что на самом деле первый вариант работы хранится 1878 года хранится именно в Подмосковье», — рассказала сотрудник Серпуховского историко-художественного музея Татьяна Святохина.

Она сообщила, что в коллекции музея есть работы и Константина Маковского, участника товарищества передвижников.

Святохина сообщила, что интерес представляет и само здание музея. Особняк для владелицы ткацкой фабрики Анны Мараевой создал архитектор Роман Клейн, спроектировавший нынешнее здание ЦУМа в Москве.

«Очень приятное место. Для меня тем более удивительно, что это далеко от Москвы. Здесь удивительно увидеть тех авторов, которых я люблю: Шишкин, Левитан», — сообщил Дмитрий Лукьянчек.

Он посоветовал посетителям музея перед экскурсией зарядить телефон «на полную», так как одной сториз тут явно не обойтись.