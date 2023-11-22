Подмосковье 22 ноября 2023, 11:39 Третью школу построят в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» в 2025 году Группа "Самолет"

Читать 360tv в

Третью школу построят в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Учреждение планируют открыть во второй половине 2025 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас готовность объекта достигла 35%. Строители ведут кровельные и фасадные работы, монтируют остекление и коммуникации, а также благоустраивают территорию. На площадке трудятся 70 человек.

Реклама

Площадь трехэтажного здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные и специализированные кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотечный центр, мастерские, столовую на 600 мест и другие помещения. На территории разместят места для занятий спортом, амфитеатр, сад и экотропу.

Сейчас в жилом комплексе работают четыре детских сада и две школы. Еще три объекта учреждения строятся. Полностью проект реализуют к 2032 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».