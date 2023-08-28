Подмосковье 28 августа 2023, 15:49 Третью по величине школу в России построили в Одинцове Главгосстройнадзор МО

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В Подмосковье ввели в эксплуатацию новую школу на 2200 учеников. Образовательное учреждение на территории ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове станет крупнейшим в Подмосковье и третьим по величине в России.

Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что возведение школы длилось два года и завершилось без отставаний от намеченного графика.

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Площадь пятиэтажного здания составляет около 30 тысяч квадратных метров. В каждой параллели будет создано не менее восьми классов. Для старшеклассников предусмотрено профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному и физико-математическому направлениям. Будут и общеобразовательные классы для детей, которые пока не определились со специальностью.

В школе есть актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек, библиотека с IT-зоной, лаборатории и мастерские, два спортивных и два гимнастических зала. На улице обустроены стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.

Крупнее новой школы в ЖК «Гусарская баллада» есть только две в России. Это образовательные учреждения на 2,86 тысячи детей в Воронеже и на 2,5 тысячи человек в районе промзоны ЗИЛ в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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