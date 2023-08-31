Подмосковье 31 августа 2023, 16:25 Третья с начала года тройня родилась в перинатальном центре в Балашихе Ирина Мальцева

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Специалисты перинатального центра в Балашихе приняли третью тройню с начала года. Две девочки и мальчик родились в семье из Домодедова, в которой детей ждали почти 13 лет.

Мамой тройни стала 36-летняя Надежда Немкова. По словам акушера-гинеколога Ксении Афанасьевой, женщина поступила в перинатальный центр еще в мае и была очень послушным пациентом, выполняющим все рекомендации врачей.

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«Нам успешно удалось пролонгировать беременность до хорошего срока. В определенный момент, контролируя состояние всех троих детей, мы выполнили кесарево сечение», — рассказала врач.

Надежда и Павел ждали детей много лет. Две дочери и сын родились здоровыми. Когда они набрали достаточный вес, маму выписали домой. Женщина поблагодарила всех врачей перинатального центра, которые помогли ей выносить тройню.

По традиции, на стене «Парус счастья» с именами родившихся в 2023 году прикрепили три новых треугольника: Вера, Анна и Тимофей. Так назвали тройняшек.

В Подмосковье работает Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить по всем вопросам можно по телефону: 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

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