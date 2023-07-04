Подмосковье 04 июля 2023, 12:46 Третий в России канал для гребного слалома построили в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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Третий в России канал для гребного слалома появился в Подмосковье. Его построили в поселке Богородское в Сергиевом Посаде.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, площадь объекта превысила 11 тысяч квадратных метров. Там построили сложное гидротехническое сооружение, в состав которого входит стартовый спортивный бассейн длинного канала, длинный соревновательный канал с промежуточным бассейном, финишный водоем и подъемник для лодок. Также там возвели административное здание с раздевалками, душевыми, туалетами, комнатами для судей, персонала и оргкомитета. Трибуны будут рассчитаны на 2150 человек.

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Уникальный объект не имеет аналогов. На нем будут проводить соревнования международного уровня и тренировки российской сборной по гребному слалому. По мнению спортсменов, открытие канала позволит добиться высоких результатов.

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