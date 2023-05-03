Подмосковье 03 мая 2023, 18:24 Третий в Подмосковье блок диспансеризации открылся в Одинцове Пресс-служба Минздрава МО

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В Одинцове начал работать третий в Московской области блок диспансеризации. В смену он будет принимать до 60 взрослых жителей, сообщили в минздраве региона.

«Блок диспансеризации оснащен маммографом и флюорографом, аппаратом УЗИ, а также другим диагностическим оборудованием», — сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Пациентов будут принимать терапевты, врачи общей практики, гинеколог, дерматовенеролог и рентгенолог. В медучреждении работает кабинет вакцинопрофилактики, функциональной и ультразвуковой диагностики, процедурный и эндоскопический кабинеты.

В здании организовали информативную навигацию, обустроили зоны ожидания и комнату матери и ребенка.

«Благодаря тому, что центр диспансеризации — это отдельно стоящее здание, потоки пациентов городской поликлиники и тех, кто пришел в отделение профилактики, будут разделены. За короткое время здесь можно будет пройти всех необходимых врачей, диагностику, сдать анализы», — рассказал главный врач Одинцовской ОБ Андрей Фадеев.

Блок диспансеризации в Одинцове работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

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