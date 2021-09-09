Третий центр цифрового образования открылся в Подмосковье

В Подмосковье открыли третий в регионе центр цифрового образования для школьников. Теперь IT-технологии смогут изучать ребята из Подольска. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В Подольске открылся третий в Московской области центр цифрового образования „IT-куб“. Он будет работать на базе гимназии имени подольских курсантов и станет площадкой для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий», — уточнила Каклюгина.

Она отметила, что на первый поток обучения в IT-классы уже набрали 400 человек. Центр поможет развить интерес у подростков к сфере компьютерных технологий. Учреждение открыли в рамках реализации программы «Цифровая образовательная среда» президентского проекта «Образование».

«В регионе уже успешно работают два „IT-куба“: в Ленинском округе и Электростали. Благодаря таким центрам у ребят есть возможность освоить базовые компетенции, необходимые для получения востребованных профессий IT-отрасли», — пояснила Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что школьники обучаются в центрах бесплатно.