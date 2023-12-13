Подмосковье 13 декабря 2023, 11:23 Третий сезон хоккейного проекта «Выходи во двор» начнется в Подмосковье 17 декабря Unsplash

Читать 360tv в

Проект «Выходи во двор» — это уникальная возможность для любителей встретится на льду со звездами отечественного хоккея. Третий сезон стартует в Подмосковье 17 декабря на ледовой арене «Витязь».

В первом матче сезона 2023/2024 против команды любителей из Подольска сыграют двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, двукратные обладатели кубка Гагарина Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков, а также российский футболист Роман Широков.

Реклама

Напомним, иры второго зимнего сезона проекта «Выходи во двор» в Московской области посетили более 25 тысяч человек. Всего состоялось десять игр в девяти городских округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».