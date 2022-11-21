Подмосковье 21 ноября 2022, 19:49 Третий поток курса повышения квалификации стартовал на кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО

Читать 360tv в

На базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО стартовал третий поток курса повышения квалификации. В нем примут участие более 60 человек из 52 регионов России. Программа повышения квалификации посвящена руководству организацией и проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

Реклама

«У нас это обучение проходит не первый раз. Программа настолько интересная и насыщенная, что ее востребованность колоссальная. На очередном обучении у нас здесь присутствуют более 60 человек из 52 регионов нашей большой страны. Эта заинтересованность связана и с тем, что качество программы привлекает и информацией она очень насыщена. Ну и, естественно, всем очень хочется посмотреть на один из самых успешных фондов в нашей стране — это Фонд капитального ремонта Московской области», — отметила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

Программу реализуют уже третий год подряд. Удостоверения о повышении квалификации за это время получили более 100 слушателей из 50 регионов РФ.

«Это уже третий поток, более 50 регионов приехали на эту великолепную программу. Анна Ивановна Мамонова разработала программу, которая позволит на сегодняшний момент решить те задачи, которые нам поставил президент России, Минстрой РФ. Помимо теории, у нас будут и практические обучения. Это и приезд в правительство Московской области. Слушатели посмотрят наш Центр управления регионом», — рассказала первый замминистра ЖКХ Московской области Анжела Пухова.

Программа курса рассчитана на пять дней. Для слушателей проведут лекции, организуют практические кейсы от экспертов отрасли и руководителей органов исполнительной власти, расскажут о передовом опыте реализации региональных программ и лучших практиках цифровизации процессов. Участники курса побывают в Центре управления регионом, посетят объекты капремонта в городском округе Власиха.

Программа повышения квалификации была разработана кафедрой МинЖКХ Подмосковья совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта.

Следующий курс программы планируют реализовать в 2023 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».