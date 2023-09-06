Подмосковье 06 сентября 2023, 10:36 Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 8 сентября Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Комлесхоз Подмосковья сообщил о лесопожарной обстановке на ближайшие дни. Третий класс пожарной опасности ожидается на большей части территории региона.

До конца рабочей недели в подмосковных лесах ждут третий класс пожарной опасности. Более низкий класс прогнозируется в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве Русский лес 6 сентября. Седьмого сентября второй класс установится в Бородинском, Волоколамском, Клинском лесничествах. Восьмого сентября такой прогноз следует ожидать только в Клинском лесничестве.

Реклама

Если заметили огонь или дым в лесу, нужно сообщить об этом по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».