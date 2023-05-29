29 мая 2023, 11:44
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на этой неделе
На минувших выходных в лесах Подмосковья произошел один пожар на площади 0,2 гектара. Его потушили в день обнаружения. На этой неделе в регионе ожидают третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе, пожар произошел в Клину, его тушили 15 человек и четыре машины. На этой неделе установится третий класс опасности.
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Жителям напомнили, что при обнаружении пожара, необходимо сообщить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Пожары
Лесные пожары
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