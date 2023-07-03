Подмосковье 03 июля 2023, 15:25 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на этой неделе Комитет лесного хозяйства МО

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В начале недели в Подмосковье спрогнозировали первый и второй классы пожарной опасности. К выходным риски увеличатся до третьего из-за изменения погоды.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, июль традиционно самый жаркий месяц в Подмосковье. Несмотря на это, в прошедшие выходные в лесах не произошло ни одного пожара.

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Жителям напомнили, что при посещении леса важно соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении огня необходимо сразу сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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