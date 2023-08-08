Подмосковье 08 августа 2023, 12:07 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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На большей части Московской области 8 и 9 августа ожидается третий класс пожарной опасности. В Московском учебно-опытном лесничестве — второй класс, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — первый.

За 7 августа в лесах Московской области обнаружили один пожар на территории Луховицкого лесничества. Для его тушения направили четыре машины и семь человек.

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В лесах Московской области 10 августа ожидается первый класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни воздух в Подмосковье прогреется до 24-26 градусов тепла. Синоптики обещают переменную облачность, возможны осадки и грозы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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