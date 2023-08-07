Подмосковье 07 августа 2023, 10:52 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 8 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувшие выходные в Подмосковье не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе сохранится третий класс пожарной опасности, он снизится до первого 9 августа.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 7 и 8 августа на всей территории области ожидают третий класс пожарной опасности. В среду, 9 числа, риски снизятся до первого класса, при этом второй сохранится в Сергиевом Посаде и Московском учебно-опытном лесничестве, а в Егорьевске, Ногинске, Орехово-Зуеве и Шатуре спрогнозировали третий класс.

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Сегодня температура воздуха поднимется до 30 градусов, после чего она начнет падать и не превысит 26 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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