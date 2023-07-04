Подмосковье 04 июля 2023, 09:56 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 июля Комитет лесного хозяйства МО

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Третий класс пожарной опасности ожидают в Подмосковье с 4 по 6 июля. Это связано с повышением температуры воздуха днем до 28 градусов.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 4 июля на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском и Сергиево-Посадском лесничествах — второй класс.

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Днем позже, 5 июля, третий класс опасности сохранится. Он опустится до второго в Дмитрове, Истре и Сергиевом Посаде.

В четверг, 6 июля, на всей территории Подмосковья ожидают третий класс пожарной опасности.

Температура воздуха будет подниматься до 28 градусов днем. Сегодня осадков не ожидают, а в среду и четверг возможны небольшие дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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