04 августа 2023, 10:04
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 августа
В четверг, 3 августа, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, в эти дни второй класс пожарной опасности ожидают в Егорьевске, Истре, Сергиевом Посаде, а также Московском учебно-опытном и Бородинском лесничествах. На большей части территории региона в эти дни ожидают третий класс.
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В ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье поднимется до 33 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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