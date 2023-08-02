Подмосковье 02 августа 2023, 11:49 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 августа Комитет лесного хозяйства МО

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В первый день августа в лесах Подмосковья не выявили ни одного пожара. Со 2-го по 4-е число на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 3 августа второй класс пожарной опасности установится в Талдоме, а в Дмитрове, Ногинске, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Шатуре, а также Виноградовском и Московском учебно-опытном лесничествах — первый класс.

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В пятницу, 4 августа, второй класс опасности ожидают в Ногинске, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, Виноградовском и Московском учебно-опытном лесничествах.

В эти дни температура воздуха в Подмосковье поднимется до 30 градусов. Синоптики спрогнозировали переменную облачность и кратковременные грозы 2 августа. В последующие несколько дней будет жарко и без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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