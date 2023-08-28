Подмосковье 28 августа 2023, 10:37 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувшие выходные в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. До 30 августа в регионе сохранятся второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 28 августа спрогнозировали второй класс пожарной опасности, 29 и 30 августа — третий класс. Местами риски снизятся до первого класса.

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Сегодня температура в Подмосковье поднимется до 21 градуса, ожидается малооблачная погода без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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