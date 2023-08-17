Подмосковье 17 августа 2023, 11:22 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувшую среду, 16 августа, в деревне Аборино в Богородском округе выявили один лесной пожар. Огонь распространился на площади 0,01 гектара. Его тушили шесть человек и четыре машины. В ближайшие дни в регионе сохранится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковье, с 18 по 19 августа на большей части территории региона сохранится третий класс пожарной опасности. Местами риски снизятся до второго и первого классов.

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Сегодня температура воздуха в Подмосковье поднимется до 27 градусов. Ожидается безоблачная погода без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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