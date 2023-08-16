Подмосковье 16 августа 2023, 09:40 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувший вторник, 15 августа, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни сохранится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 16 августа на большей части территории региона будет второй класс пожарной опасности, а в Егорьевске, Орехово-Зуеве и Шатуре он возрастет до третьего.

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Третий класс сохранится 17 и 18 августа, местами риски снизятся до второго.

Температура воздуха в Подмосковье поднимется сегодня до 25 градусов, ожидается безоблачная погода без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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