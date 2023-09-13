Подмосковье 13 сентября 2023, 11:44 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 сентября Комитет лесного хозяйства Московской области

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Один лесной пожар выявили в Подмосковье 12 сентября вблизи деревни Кратово в Раменском. Его тушили четыре человека и две машины. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 13 по 15 сентября ожидается третий класс пожарной опасности. Местами риски снизятся до второго, а где-то увеличатся до четвертого.

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В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 20 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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