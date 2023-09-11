Подмосковье 11 сентября 2023, 09:49 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 сентября Комитет лесного хозяйства Московской области

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Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 сентября. Местами риски повысятся до четвертого класса или снизятся до второго и первого.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 11 по 13 сентября на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. Четвертый установится в Дмитрове и Сергиевом Посаде, второй — в Бородинском и Волоколамском лесничествах, а также в Егорьевске, Луховицах, Ногинске, Орехово-Зуеве и Шатуре.

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Температура в эти дня поднимется до 18 градусов. Ожидается облачная погода, без осадков.

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