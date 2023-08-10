Подмосковье 10 августа 2023, 10:10 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувшую среду, 9 августа, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. До 12 августа в регионе сохранится третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 10 по 12 августа в регионе сохранится третий класс пожарной опасности. При этом в Истре, Подольске, Ногинске, Наро-Фоминске, Клину и Бородинском лесничестве спрогнозировали четвертый класс.

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В ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье поднимется до 26 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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