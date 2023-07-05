Подмосковье 05 июля 2023, 10:51 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 5 и 6 июля

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На большей части Московской области 5 и 6 июля ожидается третий класс пожарной опасности. В Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском лесничествах — второй класс. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

За 4 июня в лесах Подмосковья не зафиксировали ни одного пожара. Отмечается, что 7 июля на большей части Московской области спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

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В ближайшие дни в регионе будет облачно, днем воздух прогреется до +26 градусов. В среду и четверг дожди маловероятны, в пятницу к вечеру синоптики обещают небольшие осадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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