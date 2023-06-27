27 июня 2023, 10:08
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 27 и 28 июня
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 27 и 28 июня. Днем ранее, 26 июня, в регионе выявили одно возгорание.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 26 июня был зафиксирован один лесной пожар на площади 1,7 гектара. Он произошел на территории Московского учебно-опытного лесничества. Огонь тушили 19 человек и семь машин.
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На большей части Подмосковья 27 и 28 июня ожидают третий класс пожарной опасности. Местами риски снизится до второго и первого классов, а в Волоколамске, Ногинске и Орехово-Зуеве спрогнозировали четвертый класс.
Сегодня температура воздуха в регионе поднимется до 20 градусов, а с завтрашнего дня синоптики обещают осадки.
При обнаружении пожара жителей просят обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру 122.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
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