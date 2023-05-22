Подмосковье 22 мая 2023, 16:12 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 22 и 23 мая Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 22 и 23 мая ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

В Егорьевском лесничестве в эти дни ожидается четвертый класс опасности, в Московском учебно-опытном лесничестве — второй. В ближайшие дни в Подмосковье воздух прогреется до +10...+14 градусов, пройдут дожди.

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За 21 мая на землях лесного фонда Московской области зафиксировали один пожар на территории Виноградовского лесничества. Его локализовали и ликвидировали в тот же день.

При обнаружении возгорания, жителей Подмосковья просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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