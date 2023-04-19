Подмосковье 19 апреля 2023, 12:42 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 19 апреля Комитет лесного хозяйства МО

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В Комлесхозе Подмосковья предупредили, что 19 апреля на большей части Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. На территории шести округов спрогнозировали четвертый класс опасности.

Днем 19 апреля воздух прогреется до +17 градусов, будет облачно с прояснениями. Комлесхоз предупреждает, что 20 апреля в Подмосковье также ожидается третий класс пожарной опасности.

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В случае обнаружения возгорания, жителей просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в лесах региона. Особый природоохранный режим будет действовать с 10 апреля до 15 ноября.