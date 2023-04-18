Подмосковье 18 апреля 2023, 09:57 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 18 и 19 апреля

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Температура воздуха в Подмосковье поднимется 18 и 19 апреля. Из-за этого в регионе ожидается третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 19 апреля наибольшая опасность пожаров ожидается в лесах Егорьевска, Луховиц и Орехово-Зуева.

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При обнаружении огня жителей просят звонить по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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