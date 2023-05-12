Подмосковье 12 мая 2023, 10:52 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 12 мая Комитет лесного хозяйства МО

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На всей территории Московской области 12 мая ожидается третий класс пожарной опасности. При этом воздух прогреется до +23 градусов, осадков не ожидается.

За 11 мая на территории Клинского лесничества зафиксировали пожар на площади 2,8 гектара. Для его тушения потребовалось 26 человек и десять машин. Возгорание удалось ликвидировать в тот же день.

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Жителям Подмосковья напоминают, что при обнаружении пожаров необходимо сообщить о них по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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