11 мая 2023, 10:39
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 11 и 12 мая
Третий класс пожарной опасности ожидают в Подмосковье 11 и 12 мая. За 10 мая не зарегистрировали ни одного возгорания.
Как рассказали в Комлесхозе региона, воздух в эти дни прогреется до +20 градусов — осадков и ветра не ожидают.
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При обнаружении пожара в лесу жителей просят звонить по номеру горячей линии 8 800 100-94-00 или 112.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
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