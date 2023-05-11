Подмосковье 11 мая 2023, 10:39 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 11 и 12 мая Комитет лесного хозяйства МО

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Третий класс пожарной опасности ожидают в Подмосковье 11 и 12 мая. За 10 мая не зарегистрировали ни одного возгорания.

Как рассказали в Комлесхозе региона, воздух в эти дни прогреется до +20 градусов — осадков и ветра не ожидают.

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При обнаружении пожара в лесу жителей просят звонить по номеру горячей линии 8 800 100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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