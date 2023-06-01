Подмосковье 01 июня 2023, 12:42 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 1 и 2 июня

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Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 1 и 2 июня. В эти дни в регионе ожидают переменную облачность и температуру воздуха до 20 градусов.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 31 мая лесных пожаров на территории области не выявили, а 1 и 2 июня в регионе ожидают третий класс опасности. В некоторых лесничествах риски снизится до второго и первого классов.

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Жителям напомнили, что при обнаружении пожара, необходимо позвонить по номеру лесной охраны или 8-800-100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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