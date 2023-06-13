Подмосковье 13 июня 2023, 14:43 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья с 13 по 15 июня Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

В ближайшие дни воздух прогреется до 25-28 градусов тепла, будет солнечно и без осадков. В лесах Московской области сохранится третий класс пожарной опасности, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

В случае обнаружения возгорания жителей Подмосковья попросили сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Также можно позвонить по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».