Подмосковье 05 сентября 2023, 10:53 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 7 сентября Комитет лесного хозяйства Московской области

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На большей части Московской области с 5 по 7 сентября спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве Русский лес — второй класс.

В Комлесхозе Московской области заявили, что за 4 сентября в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали.

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Сегодня днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью столбики термометра опустятся до +13. Синоптики обещают ясную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгораний жителей региона просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

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