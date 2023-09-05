05 сентября 2023, 10:53
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 7 сентября
На большей части Московской области с 5 по 7 сентября спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве Русский лес — второй класс.
В Комлесхозе Московской области заявили, что за 4 сентября в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали.
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Сегодня днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью столбики термометра опустятся до +13. Синоптики обещают ясную погоду, без осадков.
В случае обнаружения возгораний жителей региона просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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