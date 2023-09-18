Подмосковье 18 сентября 2023, 11:05 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 20 сентября Комитет лесного хозяйства Московской области

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Третий класс пожарной опасности ожидается в лесах Подмосковья с 18 по 20 сентября. В Бородинском лесничестве — второй класс, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — четвертый класс пожарной опасности.

В конце прошлой недели в Московской области ликвидировали три пожара — в Свердловском, Луховицком и Ногинском лесничествах.

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Сегодня воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура опустится до +8 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь.

В случае обнаружения возгорания, жителей Подмосковья просят сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

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