Подмосковье 03 июля 2023, 12:37 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья 4 июля Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Подмосковья 4 июля ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. За период с 30 июня по 2 июля в природных зонах региона не зафиксировали ни одного возгорания.

Профильные службы прогнозируют первый и второй классы пожарной опасности 3 июля. Особое внимание уделяют Бородинскому, Истринскому, Дмитровскому, Звенигородскому, Сергиево-Посадскому и Московскому учебно-опытному лесничествам. В течение 5 июля специалисты прогнозируют второй уровень пожаров.

Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО Комитет лесного хозяйства МО

На текущий момент в Подмосковье наблюдается переменная облачность, температура воздуха днем — 24-25 градусов. В ближайшие дни осадки не ожидаются.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в единую экстренную службу 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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