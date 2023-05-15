Подмосковье 15 мая 2023, 12:34 Третий класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Подмосковья 15 мая Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 15 мая спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В ближайшие дни температура воздуха прогреется до +21 градуса, осадков не ожидается. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

Четвертый класс пожарной опасности ожидается сегодня в Истринском и Клинском лесничествах, 16 мая — в Волоколамском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах.

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В выходные дни в Подмосковье был зафиксирован один пожар на территории Дмитровского лесничества. Для его тушения были задействованы 29 человек и десять машин. Возгорание ликвидировали в тот же день.

В случае обнаружения пожаров жителей Московской области просят незамедлительно сообщить о них по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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