Третий класс пожарной опасности сохранится в Подмосковье до конца августа | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 11:11 Третий класс пожарной опасности сохранится в Подмосковье до конца августа Комитет лесного хозяйства Московской области

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В минувший понедельник в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе ожидают второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 29 августа на большей части территории области спрогнозировали второй класс пожарной опасности. Третий класс установится с 30 по 31 августа. Местами риски увеличатся до четвертого класса.

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Сегодня температура в Подмосковье поднимется до 15 градусов, ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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