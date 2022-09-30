Третий этаж лицея в Дедовске отремонтируют в октябре | 360°

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Третий этаж лицея в Дедовске отремонтируют в октябре

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В Лицее города Дедовск вовсю идут ремонтные работы, скоро дети смогут приходить в обновленную и комфортную школу. Этот лицей — одна из лучших школ округа. Многие ученики получают золотые медали и поступают в лучшие вузы в стране. Каждый день в учреждение приходит 1300 детей. Для того, чтобы обучаться было как можно более комфортно, третий этаж здания активно ремонтируют. Сейчас проходят работы по электромонтажу, шпаклевке стен, оклейке их обоями и другие.

«Провели уже воду для того, чтобы сейчас будут закладывать полы и придут уже монтировать. Уже закупка мебели тоже готова для этого кабинета современная», — рассказала директор лицея Татьяна Гришина.

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Обновления затронут коридоры и классы. Основные ремонтные работы ведутся после окончания уроков и в ночное время, чтобы процесс обучения при этом не срывался. Уже удалось выполнить стяжку пола, а на потолках смонтированы подвесные системы.

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На объекте работает 15 человек. После окончания мокрых процессов количество рабочих увеличится. Строительную готовность оценивают на 75 процентов.

Ожидается, что все работы будут завершены уже в октябре. Ремонт выполнят в современном стиле. Дедовский Лицей является пунктом проведения экзаменов ЕГ и региональной площадкой Всероссийской олимпиады школьников. И, конечно, учреждение образования должно выглядеть достойно для проведения важных мероприятий.

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