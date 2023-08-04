Подмосковье 04 августа 2023, 13:40 Третий этап турнира «Кубок футбольных мам» пройдет в Подмосковье 5 августа Unsplash

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Третий этап турнира «Кубок футбольных мам» пройдет в Подольске 5 августа. На поле выйдут восемь команд.

Как рассказали в областном Минспорте, в соревнованиях будут участвовать коллективы из Москвы, Владимира, Ельца, Балашихи, Подольска и сборная команда футбольных мам Подмосковья. Матчи состоятся 5 августа на стадионе «Труд». Начало запланировано на 10:00.

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Первый этап турнира состоялся в Реутове. Призерами соревнований стали команды «Зоркий-Красногорск» и «Драйв». Второй тур прошел в Красногорске, где в тройку лучших вошла команда хозяев поля и сборная Подмосковья.

«Кубок футбольных мам» объединяет активных матерей юных футболистов и женщин, неравнодушных к спорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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