Подмосковье 15 сентября 2023, 17:21 Третий этап рекультивации бывшего мусорного полигона «Ядрово» начался в Волоколамске Мин ЖКХ

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Весной 2022 года в Волоколамске началась рекультивация закрытого полигона твердых отходов «Ядрово». На территории скопилось более миллиона кубических метров мусора.

В Министерстве ЖКХ Московской области заявили, что рекультивация полигона проходит строго в соответствии с утвержденным проектом. За работами следит Общественный совет, состоящий из жителей Волоколамска. На данный момент рекультивация завершена на 77%.

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На завершающем этапе проводятся работы по созданию защитного экрана, дополнительной системы дегазации для сбора свалочного газа с откосов тела. Параллельно продолжается прокладка инженерных коммуникаций, благоустройство Южного и Северного тел.

Бывший мусорный полигон «Ядрово» включен в федеральный проект «Чистая страна», ключевая цель которого — очистить страну от мусора и свалок, которые накопились за последние 50 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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