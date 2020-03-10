Третий этап олимпиады по избирательному законодательству стартовал в Подмосковье

В Московской области стартовал третий этап олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. В ней участвуют школьники 9-х, 10-х и 11-х классов. Всего в олимпиаде примут участие 64 команды из разных городских округов Подмосковья.

Система следующая: по принципу лотереи выбирается вопрос. Затем, в режиме видеоконференции, в Мособлизбирком выводится команда одного из муниципалитетов. Участникам дана минута, а затем они должны ответить на вопрос.

«На избирательном участке произошло продолжительное отключение электропитания в помещении для голосования. В связи с чем КОИБ выключился. Сообщили, что электроснабжение восстановят через час, образовалась очередь. Каковы действия участковой избирательной комиссии в данном случае?» — приводит пример задания профессор Академии социального управления МО, член жюри Светлана Юркова.

В итоге этот вопрос достался команде из Дубны. Ребята перед этим усердно готовились и изучали избирательное законодательство.

«Всем нам предстоит когда-нибудь голосовать, выбирать и, возможно, быть избранными. Поэтому знать устройство и систему выборов и избирательного права будет очень полезно мне в жизни», — делится ученица 9-го класса гимназии № 8 Екатерина Зазыкина.

Вопросы для олимпиады были самые что ни на есть жизненные. Например, мытищинскую команду спросили, можно ли уносить бюллетень с собой домой с места голосования. Участникам из Серпухова пришлось решать, может ли председатель избирательной комиссии быть родственником кандидата в депутаты, а ребятам из Истры пришлось объяснять, в каком случае претенденты на депутатский мандат могут использовать фотографии со звездами эстрады. В общем, вопросы были с юмором.

«Мы старались оживить их какими-то смешными гоголевскими, чеховскими фамилиями. Формулировки вопроса — чтобы это было интересно, все-таки это ребята, школьники. Но суть вопросов была взята из жизни», — рассказал член Мособлизбиркома, председатель жюри олимпиады Руслан Фурс.

При подсчете результатов учитывались не только знания закона о выборах. Жюри обращало внимание на эмоциональность школьников, насколько граммотно они формулируют свои мысли.

В этом туре самой сильной оказалась команда школьников из Одинцова. Они набрали 57 баллов. По итогам этого этапа будет отобрано 4 команды, которые уже примут участие в финале.