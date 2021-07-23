Третий этап очистки водоемов стартовал во Власихе

В городском округе Власиха стартовал третий этап очистки водоемов. Убирают сухостой, валежник и мусор. Работы ведутся в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Сто прудов и озер». Администрация уверена — благоустройство позволит жителям с комфортом проводить досуг.

В этом году во Власихе расчищают сразу два озера. На первом этапе очистили береговую линию и прибрежную зону русла реки Заксы. То же самое провели и со Средним озером.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня стартовал уже третий этап программы. На Среднем озере к работе приступила специализированная техника.

Источник фото: телеканал «360»

Проследить за ходом работ приехала администрация городского округа. Глава Власихи поделился, что программу хотят завершить в ближайшие несколько недель.

«Работы проводятся на Серединном пруду. Мы должны за две недели осуществить очистку пруда от крупного донного мусора, произвести уборку, санитарную очистку поваленных деревьев, сухостоя и мусора в радиусе 20 метров от этого водоема», — сказал глава г. о. Власиха Герман Потапчук.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, благоустройство позволит жителям спокойно заниматься спортом и проводить досуг.

Как добавил глава округа, в планах — осуществить такое же благоустройство, как и на Верхнем озере, соединив первое озеро со вторым беговыми дорожками и пешеходными зонами.

Данное направление работы, безусловно, важное, считают в администрации. За каждым этапом благоустройства ведут тщательный контроль, ведь прежде всего важно качество. А жителей призывают поддерживать и оберегать чистоту водоемов.

Прекрасная программа. Во-первых, посмотрите, какие места — это же можно с ума сойти! Жарко, и не все могут выехать куда-то в лес или к озеру, к морю. У людей разные абсолютно возможности. Поэтому то, что будет сделано, — это для нас для всех Лариса Лазутина заместитель председателя Мособлдумы.

Источник фото: телеканал «360»

В субботу техника приступит к работе на Верхнем пруду. Поднимут мусор со дна и очистят поверхность водоема. Результаты работ жители Власихи смогут оценить уже через две недели.