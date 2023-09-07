Подмосковье 07 сентября 2023, 15:09 Третий этап международных соревнований парусных регат пройдет в Подмосковье в выходные Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Третий этап международной серии парусных регат Tenzor International Cup пройдет на Пестовском водохранилище в Подмосковье с 7 по 10 сентября. В нем примут участие 26 команд и около 120 спортсменов из 16 регионов России и других стран.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, участники регаты будут соревноваться в мастерстве и технике управления спортивной килевой лодкой. Для детей также проведут отдельный турнир — Tenzor Cup Junior. По итогам соревнований будут выбраны те, кто разыграет первую часть призового фонда в размере 1,2 миллиона рублей. Также там определят финалистов серии, которые поборются за кубок Tenzor International Cup и призовой фонд на гранд-финале Sochi Grand Marina в Сочи.

Реклама

Узнать программу соревнований можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».