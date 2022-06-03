Третий этап конкурса «Страж порядка» провели на полигоне Алабино

На полигоне Алабино в Одинцовском городском округе прошел заключительный этап конкурса «Страж порядка». Это была командная гонка, так называемый военно-полицейский бросок.

В Конкурсе участвовали десять команд, из них восемь — это команды военных комендатур и территориальные подразделения военной полиции. Две команды от подразделений военной полиции, которые входят в состав полков и бригад воинских частей, участвовали в конкурсе впервые. Об этом рассказал начальник управления обеспечения правопорядка и охраны ГУВП Минобороны РФ Александр Попов.

Длина дистанции 12 километров. На пути соревнующимся нужно было преодолеть около 40 препятствий и все это под проливным дождем.

Участники стартовали по очереди с разницей в пять минут, соответственно местам, которые они заняли на первых двух этапах соревнований. Соревнование шло на время. Нормативом был один час, но некоторым участником удалось эту норму перевыполнить и прийти к финишу быстрее. Рекордсменом стала команда московского высшего общевойскового командного училища с результатом 57 минут.

Чтобы определить победителя всего конкурса, судьям предстоит пересчитать результаты команд за все этапы