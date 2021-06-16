Третий этап благоустройства Пестовского парка в Балашихе завершат в августе

В Балашихе продолжают благоустраивать место притяжения жителей — Пестовский парк. В августе там завершат третий этап преображения. Об этом рассказал глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Сергей Юров проверил, как проходит благоустройство Пестовского парка. Облагораживать лесную зону начали в апреле 2021 года. В рамках третьего этапа благоустройства в парке оборудуют скейт-парк и первые в городе памп-трек и полуторакилометровую лыжероллерную трассу. Для посетителей откроют прокат спортинвентаря. Центральную аллею парка облагородят.

«В 2017 году Пестовский парк был поделен на две территории: лесную и партерную. Партерную часть мы уже благоустроили. Здесь есть все необходимое для отдыха: большая спортивная зона, детская площадка, также была оборудована достаточно интересная входная группа, но мы продолжили получать пожелания от жителей по развитию Пестовского парка. Прежде всего, молодежь просила нас организовать здесь скейт-парк», — отметил Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В скейт-парке площадью 600 квадратных метров одновременно смогут кататься 20 человек, а на памп-треке поместятся до 15 ребят. Открыть площадки планируют уже 15 июля. Все работы ведут сотрудники компании «Спортивная архитектура».

«Сейчас мы находимся на завершающем этапе подготовительных работ и устройства дренажной системы памп-трека. На следующей неделе мы приступаем к его активному профилированию: появится рельеф, будет видно траекторию. Со скейт-парком такая же концепция», — пояснила директор компании «Спортивная архитектура» Мария Ларина.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Во входной группе парка в июле откроется семейное кафе на 50 посадочных мест. В следующем году у жителей Балашихи появится веревочный парк. Трассу протяженностью 70 метров планируют открыть в апреле 2022-го.

Пестовский парк находится в восточной части микрорайона Железнодорожный. Благоустраивать его начали еще в 2018 году. Работы будут продолжаться и дальше, потому что от жителей постоянно поступают запросы на улучшение парка.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В 2019-м завершили работы по обустройству партерной части Пестовского парка. Там установили входную группу, пункт проката велосипедов, спортивные и детскую площадки, амфитеатр для праздничных мероприятий, оборудовали зоны для пикников.