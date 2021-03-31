Третий этап благоустройства Пестовского парка стартует в апреле в Балашихе

Третий этап благоустройства Пестовского парка стартует в микрорайоне Железнодорожный в апреле. Об этом сообщили на выездном совещании с участием главы Балашихи Сергея Юрова и руководителя городской Дирекции парков Александры Медведевой.

Источник фото: Евгений Дудин

Сейчас порядная организация готовится к началу работ. Завершить их планируют к сентябрю 2021 года.

Наша главная задача в этом году — провести благоустройство лесной части парка — это порядка 20 гектаров. Здесь проложат лыжероллерную трассу, вымостят пешеходную дорожку, оборудуют освещение, установят туалет, организуют площадку для выгула собак и дополнительный прокат Сергей Юров глава Балашихи

Источник фото: Евгений Дудин

Эти работы станут финальным этапом комплексного благоустройства Пестовского парка. В 2019 году были завершены работы по обустройству его партерной части. Здесь установили входную группу, пункт проката велотранспорта, спортивные и детскую площадки, амфитеатр для праздничных мероприятий, оборудовали зоны для пикников.

Источник фото: Евгений Дудин

«Вся партерная зона — это 8 гектаров — уже благоустроена. Единственное, о чем нас просила молодежь, — добавить скейт-парк и памп-трек. И в этом году в партерной зоне у нашего спортивного ядра мы реализуем этот проект и надеемся, что погода будет нам благоволить, и уже в середине июня мы сможем отдать молодежи в пользование этот скейт-парк», — сказала руководитель Дирекции парков г.о. Балашиха Александра Медведева.

Источник фото: Евгений Дудин

Она добавила, что парк оформляется в оригинальном стиле с использованием дерева и других природных материалов. Этой концепции продолжат придерживаться и на третьем этапе работ в лесной части.