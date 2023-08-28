Подмосковье 28 августа 2023, 14:44 Третий детский сад построили в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске Группа "Самолет"

Читать 360tv в

Третий детский сад построили в жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске. Он рассчитан на 250 мест и был построен за счет внебюджетных источников финансирования.

В здании обустроили несколько блоков высотой от одного до трех этажей. Облицовку сделали материалами разных цветов и фактур. Площадь здания составила почти 3,9 тысячи квадратных метров.

Реклама

Каждая группа будет заниматься в отдельном блоке с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и санузлом. На первых этажах разместятся самые маленькие воспитанники. Также для детей обустроили кружковые, залы для занятий музыкой и физкультурой. На территории оборудовали прогулочные зоны, спортивные площадки, пешеходные дорожки, а также провели озеленение.

В жилом комплексе уже работают два детских сада и школа. Всего по проекту создадут несколько образовательных учреждений на 7,5 тысячи мест, а также поликлинику, подстанцию скорой помощи и спортивный комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».